Петербуржец приставал к 8-летнему сыну и снимал это на видео

В квартире Василеостровского района мужчину задержали. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В квартире Василеостровского района мужчину задержали. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Василеостровском районе Петербурга полиция задержала ранее судимого 44-летнего мужчину, которого изобличили в преступлении сексуального характера в отношении собственного сына.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 25 августа, следственные органы организовали проверку, в результате которой выяснили, что в марте текущего года петербуржец совершил действия сексуального характера в отношении сына 2013 года рождения.

23 августа было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

По месту жительства оперативники задержали подозреваемого. Его изобличен в данном преступлении.

Когда проводился обыск, то в квартире в Василеостровском районе нашли ноутбук, на котором была видео совершенного преступления. На записи задержанный вступает в интимные отношения с ребенком. Также были найдены семь мобильных телефонов, сим-карта, четыре карты памяти, два флешки, цифровой фотоаппарат и записная книжка.

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