Петербуржцы забывают о масочном режиме в ТЦ «Галерея»: фоторепортаж Gazeta.SPb

Масочный режим в Северной столице действует уже больше года, и отменять его пока не собираются. Несмотря на ограничительные меры, не все жители и гости города готовы его соблюдать.

В июне этого года губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима. Безмасочников активно ловят в учреждениях культуры, торговле, общепите и городском транспорте.

Однако это не останавливает некоторых жителей города. К примеру, в торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте многие посетители маски и вовсе не носят. Кто-то стягивает их на рот или подбородок. Правильно одевают маски лишь единицы.

С пятницы, 27 августа, в Санкт-Петербурге смягчаются коронавирусные ограничения. Откроются аквапарки и аттракционы, заработают развлекательные объекты в торговых центрах, но с некоторыми, и довольно строгими, условиями. Масочный режим в городском транспорте при этом продлевается до 26 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аквапарки и аттракционы возвращаются: Смольный смягчает ограничения.