В Петербурге судимая женщина обокрала пенсионерку на 600 тысяч

Следователи установили женщину, подозреваемую в краже денежных средств у пожилой жительницы Петербурга.

Как сообщает ГСУ СК по городу, следственные органы приняли к производству уголовное дело о краже, которое не смогли раскрыть полицейские.

При содействии следователей в кратчайшие сроки удалось установить и задержать предполагаемую преступницу — 56-летнюю женщину с судимостями за кражу, у которой нет регистрации в Петербурге.

Кража была совершена днем 23 августа. По версии следствия, женщина проникла в квартиру 89-летней пенсионерки с Пискаревского проспекта под предлогом проверки радиаторов. Там ей удалось украсть 600 тысяч рублей.

Решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения.

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