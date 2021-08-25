Илона Маска и Джеффа Безоса пригласили в Россию

Илона Маска и Джеффа Безоса пригласили в Россию
Илон Маск. Фото: скриншот Instagram

Оба предпринимателя могут принять участие в запуске с космодрома Байконур корабля «Союз МС-19».

В «Роскосмосе» заявили, что выслали приглашения миллиардерам Илону Маску, Ричарду Брэнсону и Джеффу Безосу на запуск с космодрома Байконур корабля «Союз МС-19», который состоится в октябре 2021 года. На борту будут находиться актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые планируют снять там художественный фильм. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает РИА Новости.

Напоминаем, что рабочее название фильма – «Вызов». Команда отправится в путь 5 октября, а вернется 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Илон Маск анонсировал робота, способного сходить в магазин. По словам Илон Маска параметры робота, действительно, будут напоминать показатели человека. Рост железного человека составит 172 сантиметров, а вес — примерно 56 кг.

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