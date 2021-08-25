В Ленобласти на достройку проблемных ЖК направят 7 млрд рублей

Здания будут достраивать за счет властей. Фото: pixabay

Здания будут достраивать за счет властей. Фото: pixabay

В ближайшее время хотят решить вопросы по 45 подобным объектам.

В Ленинградской области сегодня, 25 августа, обсудили дальнейшую судьбу долгостроев. Ожидается, что на решение проблемы в ближайшее время выделят семь миллиардов рублей. Об этом пишет online47.

В рамках обсуждения власти и Фонд защиты прав дольщиков согласовали механизм принятия решения по долгостроям. Осенью рассмотрят вопросы по 45 подобным ЖК. Среди них – ЖК «Альпийская деревня», ЖК «Финские кварталы», ЖК «Замок Скандинавии», «Щеглово парк», «Шлиссельбургский дворик» и другие.

Напоминаем, что с 2019 года пообещали достроить 56 объектов, по 25 будут выплачены компенсации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин считает, что долгострои лучше достраивать инвесторам.