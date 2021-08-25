Часть Выборга останется без воды из-за ремонта магистрали

Часть Выборга останется без воды из-за ремонта магистрали
В некоторых микрорайонах отключат воду на две ночи. Фото: unsplash

Перебои в подаче воды будут наблюдаться две ночи.

Жители сразу нескольких микрорайонов Выборгского района должны быть готовы к отключению воды из-за замены задвижек на магистральном водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Воду будут отключать 26 и 30 августа в период с 22:00 до 7:00. Ожидается, что этого времени хватит, чтобы выполнить все работы. Потерпеть придется домам в микрорайоне Кировские Дачи. Также в зону отключения попадают жилые дома на улицах Статская, Защитная, Современная, Лесхозная, на Светогорском переулке, Светогорском шоссе.

В некоторых районах будет пониженное давление. Власти обещают организовать подвоз воды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что реконструкцию Лиговского путепровода закончат в сентябре.

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Часть Выборга останется без воды из-за ремонта магистрали