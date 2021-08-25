В Ленобласти за решетку отправили насильника и убийцу

В Ленобласти за решетку отправили насильника и убийцу
Мужчину отправили в колонию строгого режима. Фото: pixabay

Мужчина приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В Ленинградской области вынесли приговор мужчине, подозреваемого в убийстве и изнасиловании. Всего на его счету две жертвы, установил суд и отправил преступника за решетку на 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры сегодня, 25 августа.

Первый инцидент произошел в 2010 году. Мужчина напал на знакомую, которая отмечала свой день рождения в ночном клубе. Ее тело нашли неподалеку.

На второе преступление мужчина решился в 2017 году. Тогда он напал на жительницу Коммунар на железнодорожной станции. Преступник попытался изнасиловать жертву, но ему помешали прохожие.

В итоге ему предстоит провести 17 лет в колонии строгого режима.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге судимая женщина обокрала пенсионерку на 600 тысяч.

ленинградская область насилие новости СПб суд убийство


 

Новости партнеров
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Половина петербуржцев отказались от электросамокатов из-за опасений за свою жизнь
Половина петербуржцев отказались от электросамокатов из-за опасений за свою жизнь
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
"Ты животное, ты дебилоид": в Старой Деревне неадекватная дама напала на девушку
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Белградской легковушка снесла светофор
Жители Шушар нарисовали «зебру» у детского сада
В Петербурге продолжают воровать люки
ВОЗ объявила о стабилизации числа случаев заражения ковидом в мире
Со строительных лесов храма в Ленобласти упал отрок-прихожанин
В Ленобласти за решетку отправили насильника и убийцу
В Ленобласти невредимым нашелся мужчина, собиравший грибы в лесу
Часть Выборга останется без воды из-за ремонта магистрали