В Ленобласти за решетку отправили насильника и убийцу

Мужчина приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В Ленинградской области вынесли приговор мужчине, подозреваемого в убийстве и изнасиловании. Всего на его счету две жертвы, установил суд и отправил преступника за решетку на 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры сегодня, 25 августа.

Первый инцидент произошел в 2010 году. Мужчина напал на знакомую, которая отмечала свой день рождения в ночном клубе. Ее тело нашли неподалеку.

На второе преступление мужчина решился в 2017 году. Тогда он напал на жительницу Коммунар на железнодорожной станции. Преступник попытался изнасиловать жертву, но ему помешали прохожие.

В итоге ему предстоит провести 17 лет в колонии строгого режима.

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