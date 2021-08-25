Со строительных лесов храма в Ленобласти упал отрок-прихожанин

Мальчик сорвался с небольшой высоты и остался жив.

В Лужском районе со строительных конструкций церкви в Торошковичах упал 13-летний отрок-прихожанин. К счастью, он сорвался с небольшой высоты, поэтому отделался ушибами. Об этом сегодня, 25 июля, пишет 47news.

Инцидент произошел сегодня утром. 13-летний мальчик по непонятной причине залез на строительные леса, после чего поскользнулся и пролетел около двух метров. Его госпитализировали с ушибами уха и руки, сейчас он находится в больнице. Священник церкви рассказал, что мальчика знает, так как он часто приходит туда и иногда помогает. Состояние подростка, добавили в храме, удовлетворительное.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Калининском районе мужчина упал с пятого этажа и выжил.