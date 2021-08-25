Со строительных лесов храма в Ленобласти упал отрок-прихожанин

Со строительных лесов храма в Ленобласти упал отрок-прихожанин
Мальчик находится в удовлетворительном состоянии. Фото: Baltphoto

Мальчик сорвался с небольшой высоты и остался жив.

В Лужском районе со строительных конструкций церкви в Торошковичах упал 13-летний отрок-прихожанин. К счастью, он сорвался с небольшой высоты, поэтому отделался ушибами. Об этом сегодня, 25 июля, пишет 47news.

Инцидент произошел сегодня утром. 13-летний мальчик по непонятной причине залез на строительные леса, после чего поскользнулся и пролетел около двух метров. Его госпитализировали с ушибами уха и руки, сейчас он находится в больнице. Священник церкви рассказал, что мальчика знает, так как он часто приходит туда и иногда помогает. Состояние подростка, добавили в храме, удовлетворительное.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Калининском районе мужчина упал с пятого этажа и выжил.

ленинградская область новости СПб падение храм


 

Новости партнеров
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге продолжают воровать люки
ВОЗ объявила о стабилизации числа случаев заражения ковидом в мире
Со строительных лесов храма в Ленобласти упал отрок-прихожанин
В Ленобласти за решетку отправили насильника и убийцу
В Ленобласти невредимым нашелся мужчина, собиравший грибы в лесу
Часть Выборга останется без воды из-за ремонта магистрали
В Ленобласти на достройку проблемных ЖК направят 7 млрд рублей
Сбербанк объявил о выпуске новой бесплатной кредитной карты