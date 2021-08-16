В Калининском районе мужчина упал с пятого этажа и выжил

В Калининском районе мужчина упал с пятого этажа и выжил
Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Калининском районе 38-летний мужчина упал с пятого этажа дома по Меншиковском проспекте.

Как стало известно gazeta.spb.ru, он лежал без сознания. Инцидент произошел 15 августа. В одной из квартир того же дома были задержаны двое мужчин и одна женщина в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший бригадой скорой помощи доставлен в больницу № 3. с тяжелой сочетанной травмой головы, груди, позвоночника, конечностей, закрытой черепно-мозговой травмой.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию Ленобласти через 112 поступило сообщение от жительницы Ломоносовского района о том, что с 6 этажа недостроенного дома упал ребёнок.

калининский район падения происшествия


 

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