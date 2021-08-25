В Петербурге продолжают воровать люки

На крышках установили антивандальные датчики, которые проконтролируют их положение. Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК СПб»

На крышках установили антивандальные датчики, которые проконтролируют их положение. Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК СПб»

За полгода в городе недосчитали 29 крышек колодцев систем теплоснабжения.

В Санкт-Петербурге за последние полгода украли 29 люков в разных районах города. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает «Теплосеть».

Известно, что компания начала менять чугунные люки, которые так привлекательны для преступников, на полимерные. Таковых на данный момент установили около тысячи. Также планируется установка системы видеонаблюдения. В учреждении надеются, что им удастся решить проблему с пропажей крышек колодцев систем теплоснабжения.

Тем временем в полиции уже возбудили ряд уголовных дел из-за краж, подозреваемые разыскиваются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны районы-лидеры Петербурга по украденным люкам. Лидерами по количеству краж в этом году стали Курортный, Невский и Красногвардейский районы. На эти территории приходится более 50% похищений.