Жители Шушар нарисовали «зебру» у детского сада

Местные жители не стали ждать действий со стороны чиновников и взялись за дело самостоятельно.

Жители Шушар устали ждать, пока на Новгородском проспекте появится «зебра», и нарисовали ее сами. Об этом сегодня, 25 августа, сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Шумные Шушары».

Речь идет о переходе, находящемся рядом с новым детским садом. Совсем скоро учреждение откроет свои двери для малышей, но водить их туда было бы небезопасно из-за отсутствия «зебры».

Активисты устали ждать, купили краску и нанесли разметку самостоятельно. Они надеются, что количество ДТП в связи с этим уменьшится. В ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» заявили, что обсуждаемый участок пока не передан на баланс города, поэтому власти и бездействовали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Шушарах на детской площадке женщина нашла труп.