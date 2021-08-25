На Белградской легковушка снесла светофор

На Белградской легковушка снесла светофор
В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате инцидента, кажется, никто не пострадал.

Во Фрунзенском районе сегодня вечером, 25 августа, произошла авария, в результате которой упал светофор. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел на пересечении улицы Белградской и проспекта Славы. Там легковой автомобиль по непонятной причине врезался в светофор, после чего конструкция рухнула. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жертва ДТП с «Фордом» на Ленинском скончалась в больнице, её дочь остается в реанимации. Напомним, что страшная авария с «Фордом» произошла утром воскресенья, 22 августа, около 10:45.

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