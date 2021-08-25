Жертва ДТП с «Фордом» на Ленинском скончалась в больнице, её дочь остается в реанимации

Сегодня стало известно, что 35-летняя петербурженка, пострадавшая при наезде «Форда» на пешеходном переходе Ленинского проспекта, скончалась в больнице.

Трагическую новость в среду, 25 августа, на своей странице во «ВКонтакте» сообщил отец пострадавшей. «Это страшный сон, и она не проснется», — написал мужчина. 35-летняя Олеся, несмотря на все усилия врачей городской больницы №26, куда женщину доставили после аварии, умерла, не приходя в сознание. В результате аварии петербурженка получила перелом предплечья и закрытую черепно-мозговую травму.

Её шестилетняя дочка, которая также стала жертвой дорожно-транспортного происшествия находится в реанимации детской городской больницы №5. Девочка отделалась ушибами, но прогнозы врачей, увы, неизвестны.

Напомним, что страшная авария с «Фордом» произошла утром воскресенья, 22 августа, около 10:45 на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Народного ополчения. «Форд Фокус» и «Форд С-МАХ» не смогли разъехаться и от удара последний влетел в пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый в этот момент. Помимо девочки и её мамы пострадал 37-летний велосипедист, он также госпитализирован с травмой ноги.