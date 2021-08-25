Жители Колпинского района рассказали о прорыве старой плотины

Пока непонятно, как это проблему собираются решать.

Жители Колпинского района сегодня, 25 августа, поделились шокирующими кадрами. На бульваре Свободы прорвало старую плотину, пишут очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Горожане поясняют, что плотин является стеной, отгораживающей территорию Ижорских заводов от городской черты. За стеной находятся старые цеха, которые сдаются сейчас в аренду.

«В одном таком цеху, одна из стен которого по сути и есть плотина, вода размыла часть этой стены и рекой течёт сквозь цех. По имеющейся информации, МЧС собирается всего лишь снизить уровень воды в реке Ижора»,

— пишет пользователь, выложивший видеозаписи с потопом.

Непонятно, какие будут приняты меры по устранению проблемы.

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