Отец Бритни Спирс намекнул о зависимостях и прочих проблемах певицы

Он заверил, что общественность не знает всех конфиденциальных подробностей, поэтому травит его.

Отец певицы Бритни Спирс Джейми заявил, что у артистки имеются зависимости и ментальные проблемы, о которых он может говорить подробно, так как это конфиденциальная информация. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина уверен, что если бы общественность была в курсе всех подробностей, люди бы встали на его сторону и поняли, что он всего лишь заботился о дочери.

Джейми подчеркнул, что не контролировал прием лекарств Бритни. Певица, в свою очередь, уверяла, что ей давали сильнодействующие препараты – в том числе литий.

«Нет никаких сомнений в том, что опекунство спасло госпожу Спирс от катастрофы, поддержало ее, когда она больше всего в этом нуждалась, защитило репутацию и помогло восстановлению ее карьеры»,

— отмечается в документах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что домработница Бритни Спирс заявила, что певица избила ее из-за собаки.