В Гатчине задержали мать ребенка, чье тело нашли в пакете у церкви

Возбуждено уголовное дело, женщина задержана.

В Ленинградской области задержали мать ребенка, чье тело нашли в пакете у церкви. Женщину задержали на двое суток. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба регионального СК.

Труп четырёхмесячной малышки 24 числа нашли у входа в церковь Всех святых на улице Солодухина в Гатчине. На теле не обнаружили следов насилия. За расследования дела взялся следственный комитет, который возбудил уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

На данный момент удалось отыскать мать малышки, которую уже задержали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчине ищут мать, оставившую труп младенца в пакете у церкви. К сожалению, видеозапись на месте случившегося не велась.