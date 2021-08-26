На Гражданском проспекте Mercedes врезался в гараж

Дорожный инцидент случился около 22.30 на Гражданском проспекте, 83. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился около 22.30 на Гражданском проспекте, 83. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 26 августа в Калининском районе произошло ДТП участием легкового автомобиля Mercedes.

Дорожный инцидент случился около 22.30 на Гражданском проспекте, 83. Автомобиль марки Mercedes врезался в дерево.

На место происшествия прибыли спасатели. Сотрудники МЧС резали автомобиль на части, чтобы вытащить водителя. По предварительной информации, водитель остался жив.

«На Гражданском проспекте 83, около 22.30 произошла жуткая авария, мерседес врезался в дерево, мужчину вытаскивали из машины. Сотрудники МЧС машину резали на части. Водитель жив», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на КАДе в Петербурге произошла серьезная авария с участием спецтехники, в результате чего водитель авто получил травмы. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель автовышки.