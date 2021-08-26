Стало известно, какие продукты улучшают работу мозга

Работу мозга улушают такие продукты, как рыба, орехи, куркума и овощи. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов «СберЗдоровье» и «СберМаркет».

Диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха рассказала, что такие вещества, как магний, цинк и селен улучшают память, настроение, концентрацию внимания и работоспособность мозга — они содержатся, например, в шоколаде и бананах, сообщает РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что спортивный нутрициолог Дарья Савельева рассказала о продуктах, которые вызываютпривыкание и впоследствии могут сформировать зависимость. У такого эффекта, как выяснилось, есть не только психологические, но и биохимические причины.