Стало известно, какие продукты улучшают работу мозга

Стало известно, какие продукты улучшают работу мозга
Постоянный тяжелый физический труд изнашивает мозг. Фото: pixabay.com

Работу мозга улушают такие продукты, как рыба, орехи, куркума и овощи. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов «СберЗдоровье» и «СберМаркет».

Диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха рассказала, что такие вещества, как магний, цинк и селен улучшают память, настроение, концентрацию внимания и работоспособность мозга — они содержатся, например, в шоколаде и бананах, сообщает РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что спортивный нутрициолог Дарья Савельева рассказала о продуктах, которые вызываютпривыкание и впоследствии могут сформировать зависимость. У такого эффекта, как выяснилось, есть не только психологические, но и биохимические причины.

диетолог мозг продукты


 

Новости партнеров
Половина петербуржцев отказались от электросамокатов из-за опасений за свою жизнь
Половина петербуржцев отказались от электросамокатов из-за опасений за свою жизнь
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
"Ты животное, ты дебилоид": в Старой Деревне неадекватная дама напала на девушку
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач посоветовала россиянам проверить почки после коронавируса
Спасатели тушили «трешку» в Кировском районе
Стало известно, какие продукты улучшают работу мозга
Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Новосибирске
На Гражданском проспекте Mercedes врезался в гараж
В четверг Пулково работает без отмен и задержек
Ивлеевой и Элджею предстоит поделить имущество на 100 млн рублей
Дрозденко хочет популяризовать Волхов и Кингисепп