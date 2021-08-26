В Аргентине оценили «Спутник V» через 6 месяцев после прививки

В Аргентине оценили «Спутник V» через 6 месяцев после прививки
В Аргентине оценили эффективность «Спутника V» через полгода после вакцинации. Фото: Pixabay

Ученые из Аргентины провели исследование и выяснили, что действенность российской вакцины «Спутник V», через полгода лишь возрастает.

Как сообщается на портале medrxiv.org, через шесть месяцев нейтрализующая сила антител после вакцинации становится только сильнее.

Такую информацию получили в ходе исследования 1,8 тыс. образцов сыворотки крови пациентов, которые были вакцинированы. Образцы были получены за время с января по август текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Филиппины одобрили применение российской вакцины «Спутник Лайт». Так, вакцина демонстрирует хорошую эффективность по сравнению с двухкомпонентными вакцинами на Филиппинах. Местные власти уверены, что это позволит защитить больше людей за короткий срок.

"Спутник V" аргентина коронавирус пандемия


 

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