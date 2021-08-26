После ДТП в Тихвинском районе возбуждено уголовное дело

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали подростки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 25 августа в полицию поступило сообщение от 18-летнего жителя поселка Шугозеро о том, что в его квартиру дома 7 по улице Капшинская пришел 15-летний знакомый с телесными повреждениями, но обстоятельства получения травм пояснить не смог. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Авария произошла утром 25 августа на 114 км автодороги «Явшеницы-Ганьково». По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2115» без государственных регистрационных знаков, двигаясь со стороны деревни Ганьково в сторону поселка Шугозеро, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и улетел в кювет, машина опрокинулась. В результате ДТП с места происшествия с различными повреждениями в тяжелом состоянии в больницу госпитализированы двое подростков, 17 и 14 лет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного-движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на КАДе в Петербурге произошла серьезная авария с участием спецтехники, в результате чего водитель авто получил травмы. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель автовышки.