В ближайшие 5 часов движение в Петербурге будет затруднено

В ближайшие 5 часов движение в Петербурге будет затруднено
В Петербурге горожане стоят в пробках. Фото: Baltphoto

Утром, в четверг, 26 августа, в Петербурге образовались пробки. Заторы связаны с дорожными ограничениями, дорожно-транспортными происшествиями, а также потому, что горожане с утра пораньше отправляются на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 09:30, пробки оцениваются в 4 балла. Ситуация останется неизменной вплоть до 15 часов дня.

«Красные» участки замечены на Садовой улице, на набережной реки Фонтанки, на Гончарной улице, на Невском проспекте, на Суворовском проспекте, на Лиговском проспекте, на Тульской улице, на Мариинском проезде, на Калужском переулке, на Арсенальной набережной, на улице Академика Лебедева, на Кронверкской набережной, на Витебском проспекте, на Кубинской улице, на КАДе, на Гражданском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дожди и прохлада придут в Петербург 26 августа.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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