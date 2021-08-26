ОМОН и распиленный трап: как с набережной 9 лет выселяли стриптиз-бар «Забава»

"Забава" была пришвартована на Петроградской набережной больше 15 лет. Фото: скриншот Google Maps

"Забава" была пришвартована на Петроградской набережной больше 15 лет. Фото: скриншот Google Maps

В среду, 25 августа, акваторию Большой Невки в районе дома №44 по Петроградской набережной покинула скандальная легенда: плавучий стриптиз-бар «Забава». Чиновникам наконец удалось справиться с кораблем, «способным унести в пучину настоящего веселья и развлечений».

Очередная волна судебной тяжбы между властями и «Забавой» началась в марте 2020 года, когда природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности клуба и обратилась с иском в Приморский районный суд. Бар-корабль не имела договора водопользования на участке акватории Большой Невки напротив дома №44 по Петроградской набережной, хотя располагался там более 15 лет.

Спустя полгода, в октябре 2020-го суд удовлетворил требования прокуратуры демонтировать судно и убрать его из акватории. Владельцу стриптиз-клуба также запретили перемещать заведение в акватории других водных объектов Петербурга.

Тем не менее, вечеринки в «Забава-баре» никуда не делись, поэтому в мае 2021 года дело дошло до судебных приставов. Представители ГУ ФССП по Петербургу возбудили исполнительное производство в отношении «развратного» корабля.

Наконец, утром 25 августа горожане с удивлением обнаружили, что «Забава» отшвартовалась от берегов набережной и уплыла в неизвестном направлении. Дозвониться до бара оказалось также невозможно. При этом, как сообщают в пресс-службе УФССП, приставы корабль не забирали.

Напомним, что стриптиз-бар «Забава» появился в водах Северной столицы еще в 2005 году, при Валентине Матвиенко. Тогда он располагался на Мытнинской набережной у Кронверкского моста. Заведение сразу определилось с концепцией, которой не изменяло на протяжении полутора десятка лет: гостей ежедневно ждали ночные «шоу-балет» и «эротические спектакли». Первоначально размещение судна санкционировал Комитет по управлению городским имуществом (КУГИ).

В 2008-м клуб переехал на Петроградскую набережную и спокойно работал там до 2011 года, пока действовал договор аренды. Проблемы начались в 2012-м, когда КУГИ попросил собственников освободить акваторию реки. Требование чиновников руководство клуба, однако, проигнорировало. Тогда комитет вышел «на тропу войны» и подал иск в суд, выиграв в первой инстанции.

И все же сдвинуть «Забаву» с места не удавалось. Власти даже пытались распилить трап стриптиз-корабля с помощью бойцов ОМОНа и сотрудников «Центр повышения эффективности использования государственного имущества». Хозяева клуба возмущались агрессивными действиями и жаловались в полицию.

Владельцы бара, как выяснилось, считали себя в полном праве оставаться в акватории Большой Невки, поскольку еще до конца арендного договора с КУГИ заключили соглашение с комитетом по природопользованию. Согласно документу, часть акватории «Забава» могла использовать до конца 2015 года.

Спустя два года напряженной судебной тяжбы арбитраж встал на сторону бизнеса: в 2014-м клубу предоставили право на ограниченное пользование акваторией. Позже правосудие также подтвердило права клуба на территорию напротив дома №44 по Петроградской набережной до конца 2015 года.

Смольный, впрочем, не хотел мириться со скандальным заведением: за несколько месяцев до срока окончания договора аренды, в конце 2015-го, в суд вновь поступил иск о запрете на пользование набережной. Тем не менее, бар продолжил работу. Как писала «Фонтанка», за стриптиз-клуб вступился УФАС, указав комитету по природопользованию на «необоснованное препятствование деятельности хозяйствующих субъектов», нарушающее 15-ю статью закона «О защите конкуренции».

В 2016-м и 2017-м суд отклонял очередные иски против «Забавы». Корабль продолжал работать, хотя продлить арендный договор у руководства не получилось.

Летом 2018 года судно ненадолго исчезало с набережной, но лишь в дневное время: ночью «Забава» швартовалась на старом месте и по-прежнему принимала посетителей. Тогда бар просили демонтировать коммуникации и освободить швартовочное кольцо, поскольку набережная — объект культурного наследия.

Уже к сентябрю 2018-го хозяева заведения пошли на решительный шаг. «Забава» оставалась в водах Большой Невки даже днем, просто убирая коммуникации, мостки и вывеску. Ночью на корабле кипела жизнь. Еще два года, несмотря на ремонт Петроградской набережной и пристальное внимание чиновников и местных жителей, стриптиз-бар развлекал петербуржцев и гостей города.

Таким образом, заведение стало современником трех губернаторов Северной столицы: его открытие и расцвет пришлись на время руководства Валентины Матвиенко, активная борьба с «Забавой» развернулась, когда градоначальником стал Георгий Полтавченко, а одержать победу над скандальным клубом чиновникам удалось в 2021-м, в период, когда Петербург возглавляет Александр Беглов. Впрочем, неизвестно, удалось ли Смольному победить в войне или это очередное выигранное сражение.