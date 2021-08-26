В Лодейном Поле женщина попала под поезд

В Лодейном Поле женщина попала под поезд
Женщина попала под поезд. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области проводится проверка по факту травмирования пожилой женщины вблизи станции Лодейное Поле.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по СЗФО, 76-летняя местная жительница шла вдоль путей во время приближения подвижного состава. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

Инцидент произошел на 217 километре перегона «Оять-Заостровье» вблизи станции Лодейное Поле. Пострадавшая скончалась на месте.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти произошло ДТП на железнодорожном переезде. Участниками столкновения стали легковой автомобиль и поезд. Авария случилась во вторник, 24 августа, на железнодорожном переезде на перегоне Колчаново — Мурманские ворота.

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