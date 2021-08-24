Поезд столкнулся с легковушкой на железнодорожном переезде в Ленобласти

В Ленобласти произошло ДТП на железнодорожном переезде. Участниками столкновения стали легковой автомобиль и поезд.

Авария случилась во вторник, 24 августа, на железнодорожном переезде на перегоне Колчаново — Мурманские ворота.

Как сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги, водитель легковушки выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист попытался затормозить, но из-за маленького расстояния ДТП избежать не удалось.

В результате происшествия никто не пострадал, сбоя в движении поездов нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель каршеринга вылетел на железнодорожные пути в Сертолово.