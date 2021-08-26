Даме, укравшей у 89-летней петербурженки 600 тыс., предъявили обвинение

Даме, укравшей у 89-летней петербурженки 600 тыс., предъявили обвинение
Женщине предъявили обвинение. Фото: pixabay

В Петербурге женщине предъявили обвинение за кражу крупной суммы денег у пожилой петербурженки.

Как сообщает Главное Следственное Управление СК РФ по Петербургу 26 августа, фигуранта уголовного дела подозревают в по статье «Кража». 56-летняя женщина ранее уже была несколько раз судима за такие же правонарушения. В данный момент гражданке предъявлено обвинение.

Следствие считает, что несколько дней назад, 23 августа, обвиняемая попала к пенсионерке в квартиру под предлогом проверки радиаторов отопления. А когда 89-летняя отвлеклась, то тайно похитила 600 тыс рублей.

Во время обыска у подозреваемой изъяли 180 тыс. рублей. Эти деньги вернули пострадавшей. Кроме этого у женщины нашли ювелирные украшения, банковскую карту и мобильный телефон.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гнилках строители обманули пенсионерку на 500 тыс. рублей.

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