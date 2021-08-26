Суд Петербурга дал два года условно за стрельбу в общественном месте

Он угрожал страйкбольным автоматом, который предназначен для стрельбы пластмассовыми шариками. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Он угрожал страйкбольным автоматом, который предназначен для стрельбы пластмассовыми шариками. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Чеботарева, обвиняемого в хулиганстве.

Мужчина, находясь по адресу ул. Мебельная, участок 82, выражался в адрес присутствующих сотрудников Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга грубой нецензурной бранью. Он угрожал страйкбольным автоматом, который предназначен для стрельбы пластмассовыми шариками, выстрелил из него пять раз. Затем кинул свето-шумовую гранату, которая впоследствии взорвалась. Так он грубо нарушил общественный порядок. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Чеботарев вину признал, ранее судим, состоит в молодежной военно-патриотической организации «Красная Звезда», имеет благодарственные письма.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье в увеселительном заведении Гатчины посетитель получил огнестрельное ранение. Стрельбой закончилась словесная перепалка между двумя мужчинами.