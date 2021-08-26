На скоростной трассе М-11 опрокинулась фура

Утром 26 августа на платной трассе М-11 в Чудовском районе Новгородской области произошло ДТП с участием большегруза.

По словам очевидцев, фура завалилась на полосе со стороны Великого Новгорода в направлении к Петербургу. Большегруз загорелся. В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что фура обгорела, а кабина находится на расстоянии от груза.

«Фура завалилась на трассе М-11 на полосе со стороны Великого Новгорода в сторону Санкт-Петербурга», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ночью мужчину два раза сбили разные автомобили. Пострадавший скончался еще до приезда скорой помощи.