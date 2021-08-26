На скоростной трассе М-11 опрокинулась фура

На скоростной трассе М-11 опрокинулась фура
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: vk.com/spb_today

Утром 26 августа на платной трассе М-11 в Чудовском районе Новгородской области произошло ДТП с участием большегруза.

По словам очевидцев, фура завалилась на полосе со стороны Великого Новгорода в направлении к Петербургу. Большегруз загорелся. В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что фура обгорела, а кабина находится на расстоянии от груза.

«Фура завалилась на трассе М-11 на полосе со стороны Великого Новгорода в сторону Санкт-Петербурга», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ночью мужчину два раза сбили разные автомобили. Пострадавший скончался еще до приезда скорой помощи.

авария дтп м-11


 

Новости партнеров
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Минздраве назвали оптимальный срок вакцинации для беременных
В Петербурге выбрали пять автобусных перевозчиков с 2022 года
«По всем стандартам»: гендир клиники, где во время ...
Минтруд скорректирует правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет
Создателей фильма «Цой» хотят наказать за нарушение авторских прав
На скоростной трассе М-11 опрокинулась фура
В российских вузах объявили дополнительный набор абитуриентов
«Почта России» прокомментировала поведение сотрудницы на Бухарестской