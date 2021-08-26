На Свердловской набережной смертельное ДТП: мужчину сбили дважды

В Петербурге мужчину сбили два раза. Он не выжил. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге мужчину сбили два раза. Он не выжил. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге ночью мужчину два раза сбили разные автомобили. Пострадавший скончался еще до приезда скорой помощи.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, дорожно-транспортное происшествие случилось 26 августа, примерно в 1:00, у дома 64 по Свердловской набережной.

Известно, что погибший переходил дорогу на красный сигнал светофора. Так, на него наехала красная «БМВ». Однако на этом несчастья мужчины не закончились. Удар был такой силы, что мужчину отбросило на проезжую часть, где ехало злополучное «Рено». Пострадавший оказался прямо под колесами авто.

Мужчина погиб, его личность пока не установили. На вид ему примерно 25 лет.

Оба водителя, под колесами которых оказался гражданин, оказались трезвыми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертва ДТП с «Фордом» на Ленинском скончалась в больнице, а её дочь остается в реанимации.