В 2021 году планируется открыть рабочее движение на шести дорожных объектах

В сентябре сдадут участок дороги М-11 «Нарва» от ж/д станции Лигово до Красного Села. Фото: пресс-служба Смольного

В сентябре сдадут участок дороги М-11 «Нарва» от ж/д станции Лигово до Красного Села. Фото: пресс-служба Смольного

В начале следующего месяца откроют движение на Софийской улицы от дороги на Колпино до Заводского проспекта. Также запустят движение по Варшавской улицы от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы. Машины начнут движение на втором участке транспортного обхода Красного Села и по путепроводу у улицы Свободы.

Осенью сдадут участок автодороги, связывающий улицу Сарицкую и Петербургское шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В сентябре сдадут участок дороги М-11 «Нарва» от ж/д станции Лигово до Красного Села.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратил внимание на то, что для продолжения строительства дороги в рамках договора с Федеральным дорожным агентством в ближайшие три года из бюджета потратят 11,5 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский метрополитен представил проект создания Единого диспетчерского центра, который откроют в новом здании на «Фрунзенской». Центр начнет работу через пять лет.