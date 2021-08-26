Единый диспетчерский центр метрополитена Петербурга введут в эксплуатацию в 2026 году

Петербургский метрополитен представил проект создания Единого диспетчерского центра, который откроют в новом здании на «Фрунзенской». Центр начнет работу через пять лет.

За это время на «Фрунзенской» отремонтируют вестибюль, поставят четыре эскалатора, а также построят комплекс в пять этажей с двумя подземными ярусами. На верхних этажах будет Единый диспетчерский центр, на нижних — вестибюль, машинный зал и техпомещения станции. Об этом сообщает 78.ru.

Проект разработала компания «Единые Системные Технологии». Высота комплекса будет не выше 28 метров. Также благоустроят прилегающую территорию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге до 26 сентября продлили масочный режим для пассажиров подземки. Напомним, что в Петербурге усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте с 15 июня этого года.