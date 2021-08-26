Единый диспетчерский центр метрополитена Петербурга введут в эксплуатацию в 2026 году

Единый диспетчерский центр метрополитена Петербурга введут в эксплуатацию в 2026 году
Также благоустроят прилегающую территорию. Фото: Baltphoto

Петербургский метрополитен представил проект создания Единого диспетчерского центра, который откроют в новом здании на «Фрунзенской». Центр начнет работу через пять лет.

За это время на «Фрунзенской» отремонтируют вестибюль, поставят четыре эскалатора, а также построят комплекс в пять этажей с двумя подземными ярусами. На верхних этажах будет Единый диспетчерский центр, на нижних — вестибюль, машинный зал и техпомещения станции. Об этом сообщает 78.ru.

Проект разработала компания «Единые Системные Технологии». Высота комплекса будет не выше 28 метров. Также благоустроят прилегающую территорию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге до 26 сентября продлили масочный режим для пассажиров подземки. Напомним, что в Петербурге усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте с 15 июня этого года.

единый диспетчерский центр метро новости СПб фрунзенская


 

Новости партнеров
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Саперы подтвердили, что в квартире с трупом на Витебском лежали две гранаты времен Великой Отечественной войны
Саперы подтвердили, что в квартире с трупом на Витебском лежали две гранаты времен Великой Отечественной войны
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Минздраве назвали оптимальный срок вакцинации для беременных
В Петербурге выбрали пять автобусных перевозчиков с 2022 года
«По всем стандартам»: гендир клиники, где во время ...
Минтруд скорректирует правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет
Создателей фильма «Цой» хотят наказать за нарушение авторских прав
На скоростной трассе М-11 опрокинулась фура
В российских вузах объявили дополнительный набор абитуриентов
«Почта России» прокомментировала поведение сотрудницы на Бухарестской