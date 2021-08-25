В Петербурге масочный режим в метро продлен до 26 сентября

В Петербурге до 26 сентября продлили масочный режим для пассажиров подземки.

Об этом сообщается на странице метрополитена в среду, 25 августа.

«Обращаем ваше внимание на то, что режим использования средств индивидуальной защиты (масок) при нахождении на территории метрополитена продлен по 26.09.2021 года», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Петербурге усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте с 15 июня этого года.

С пятницы, 27 августа, в Санкт-Петербурге смягчаются коронавирусные ограничения. Откроются аквапарки и аттракционы, заработают развлекательные объекты в торговых центрах, но с некоторыми, и довольно строгими, условиями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в столице и запрет на проведение массовых мероприятий могут сохраниться и после весны, когда будут отменены большинство ограничений.