Собянин считает, что масочный режим в Москве сохранится после весны

Собянин считает, что масочный режим в Москве сохранится после весны
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об ограничениях. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в столице и запрет на проведение массовых мероприятий могут сохраниться и после весны, когда будут отменены большинство ограничений.

По словам Собянина, которые приводит ТАСС, большинство ковид-ограничений были отменены в конце зимы. Оставшиеся меры, скорее всего, отменят этой весной. Мэр предположил, что ряд ограничений все же придется сохранить, например, масочный режим в общественном транспорте или ограничение массовых мероприятий.

Собянин уточнил, что власти будут принимать решение об отмене ограничений в зависимости от темпов вакцинации населения от коронавируса и формирования коллективного иммунитета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга обсуждают ограничения для третьей волны коронавируса.

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