На Обводном неудачной разворот Kia обернулся длинной пробкой

Во Фрунзенском районе Петербурга легковушка не очень удачно развернулась. Дорожно-транспортное происшествие перегородило целую полосу.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП И ЧП Петербурга» 26 августа, авария произошла на набережной Обводного канала у дома 140.

Kia Cerato выполняла разворот, который выдался неудачным. В бок автомобиля влетела маршрутная «ГАЗель».

В результате ДТП было ограничено движение по одной полосе. На кадре, снятом очевидцем происходящего, заметно, что по другой полосе выстроилась длинная очередь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД водителю автовышки придавило ноги в ДТП с автовозом. Удар был настолько сильным, что автовышка легла на бок. Так, водителя выкинуло наполовину из кабины. Сверху на мужчину свалилась люлька, ударив его по голове.