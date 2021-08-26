Прокуратура Петербурга проверит «Почту России» после того, как сотрудница обматерила клиентку

Прокуратура Петербурга проверит &#171;Почту России&#187; после того, как сотрудница обматерила клиентку
Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования решат после завершения всех проверочных мероприятий. Фото: Pixabay

Прокуратура Северной столицы организовала проверку по сообщениям о нарушениях федерального законодательства в деятельности сотрудников отделения почтовой связи АО «Почта России», расположенного на улице Бухарестской.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства в сфере оказания услуг почтовой связи. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования решат после завершения всех проверочных мероприятий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Бухарестской девушка сняла на видео сотрудницу почты, которая по непонятным причинам начала вести себя неадекватно. Женщина буквально вышла из себя. Кроме того, она пожелала клиентке смерти и ударила ее. Разъяренная работница общалась с девушкой «на ты», бросала в нее предметы и нецензурно выражалась.

новости СПб почта россии проверка происшествие прокуратура


 

Новости партнеров
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России ограничат число живущих в квартире домашних животных
В Петербурге с COVID забирают в больницы по 250 человек ежедневно
Матвиенко призвала родителей подключиться к контролю качества питания в школах
Беглов поздравил пловца из Петербурга, одержавшего победу на Паралимпиаде
На Обводном неудачной разворот Kia обернулся длинной пробкой
Прокуратура Петербурга проверит «Почту России» после того, как ...
Как коронавирус действует на память
Пять действий, которые не дадут купить лишнее