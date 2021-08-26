Прокуратура Петербурга проверит «Почту России» после того, как сотрудница обматерила клиентку

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования решат после завершения всех проверочных мероприятий. Фото: Pixabay

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования решат после завершения всех проверочных мероприятий. Фото: Pixabay

Прокуратура Северной столицы организовала проверку по сообщениям о нарушениях федерального законодательства в деятельности сотрудников отделения почтовой связи АО «Почта России», расположенного на улице Бухарестской.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства в сфере оказания услуг почтовой связи. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования решат после завершения всех проверочных мероприятий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Бухарестской девушка сняла на видео сотрудницу почты, которая по непонятным причинам начала вести себя неадекватно. Женщина буквально вышла из себя. Кроме того, она пожелала клиентке смерти и ударила ее. Разъяренная работница общалась с девушкой «на ты», бросала в нее предметы и нецензурно выражалась.