Прокуратура Петербурга проверит «Почту России» после того, как сотрудница обматерила клиентку

Прокуратура Северной столицы организовала проверку по сообщениям о нарушениях федерального законодательства в деятельности сотрудников отделения почтовой связи АО «Почта России», расположенного на улице Бухарестской.
Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства в сфере оказания услуг почтовой связи. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.
Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования решат после завершения всех проверочных мероприятий.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Бухарестской девушка сняла на видео сотрудницу почты, которая по непонятным причинам начала вести себя неадекватно. Женщина буквально вышла из себя. Кроме того, она пожелала клиентке смерти и ударила ее. Разъяренная работница общалась с девушкой «на ты», бросала в нее предметы и нецензурно выражалась.