Самые невероятные домашние питомцы Петербурга

Известно, что петербуржцы — люди творческие и оригинальные. И это проявляется не только в их необычных профессиях или неожиданных костюмах.

Домашние животные петербуржцев тоже вызывают удивление и восторг.

Например, на 8-й Советской улице в Центральном районе можно встретить хорошенькую белую в черный горошек… свинку. Упитанная Дульсинея относится к породе мини-пигов, но от “мини” у нее только название — ростом она с крупную собаку.

Хозяева признаются, что содержать Дульсинею в квартире непросто. Например, чтобы искупать мини-пига в ванной, супружеской паре приходится вдвоем поднимать животное за ножки. Да и характер у Дульсинеи, названной в честь картины Пикассо, отнюдь не покладистый. Зато она сделала своих хозяев знаменитыми — к ним часто подходят на улице с просьбой погладить необычную питомицу.

Дульсинея — не единственная свинья-петербурженка. На Детской улице Васильевского острова проживает вьетнамская вислобрюхая свинья Варвара. Хозяин Варюни, Михаил, не планировал становиться свиновладельцем. Случайно ему попалось на глаза объявление на Авито — двухмесячного поросенка продавали за ненадобностью. В том случае, если бы хозяин не нашелся, Варвару планировали пустить на фарш. Сейчас она весит около 120 килограммов, но это не мешает владельцу называть ее “котиком” и “пигимотом”. Михаил признается, что из-за размеров Вари они не путешествуют и не посещают встречи клуба свиновладельцев — в Петербурге есть и такой.

А на Канонерском острове две недели назад появились грустные объявления — хозяйка просила помощи в поисках пропавшей лисицы. Не декоративной, а самой настоящей, лесной — только чипированной и прирученной. По словам девушки, лисица сорвалась со шлейки во время прогулки.

Совсем недавно переехали в Ленобласть необычные жители многоэтажки из Рыбацкого — две лесные рыси. Первого августа они отмечали новоселье на конюшне в Малом Карлино. До этого их хозяевам пришлось выдержать долгую и нервную войну с соседями. Многие были недовольны шумом, который производили дикие кошки. Но хозяева не раздумывая брали ответственность за неудобства — когда-то они спасли редких красивых животных от гибели. Геральт и Булочка должны были стать чьим-то воротником.

Сейчас они наслаждаются привольной загородной жизнью вместе со своей хозяйкой Анастасией, а также восемью собаками и тремя лошадьми.

Рыси — не самые крупные кошки Петербурга. В доме дрессировщика Александра Волкова отдельная комната отведена для его лучшего друга — леопарда Цезаря. Они познакомились в Пензе, в контактном зоопарке. И когда Александр уволился, Цезарь зачах. Поэтому дрессировщик без лишних раздумий выкупил маленького Цезаря и забрал к себе. Цезарь не выступает — он отлично слушается Александра, но их связывает дружба, а не бизнес.