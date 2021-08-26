В Петербурге на Бухарестской загорелась квартира

В Петербурге на Бухарестской загорелась квартира
Сведений о пострадавших нет. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Очередной пожар произошел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Сегодня, в четверг, 26 августа в половине пятого дня поступило информация о пожаре по адресу: ул. Бухарестская, д.114, корп.1. Загорелась квартира. Об этом сообщает Главное Управление МЧС РФ по Северной столице.

Сведений о пострадавших нет. В тушении пожара участвуют пять спецмашин и 22 спасателя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Петродворцовом районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар в производственном здании. По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 25 августа пожарные машины отправились на Первомайскую улицу дома 2/71. Сообщение о возгорании поступило сотрудникам пожарной охраны в 14:28. Пожар произошел на первом этаже производственного здания.

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