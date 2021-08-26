Вечером 26 августа петербуржцы стоят в семибалльных пробках

Вечером 26 августа петербуржцы стоят в семибалльных пробках
Красным цветом на карте отмечены: набережная Обводного канала, набережная реки Фонтанки и другие дороги. Фото: скрин "Яндекс. Пробки".

Вечером 26 августа петербуржцы стоят в семибалльных пробках.

Красным цветом на карте отмечены: набережная Обводного канала, набережная реки Фонтанки, Садовая улица, Вознесенский проспект, Невский проспект, Дворцовая набережная. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Затруднено движение транспорта по 9-ой линии, Среднему проспекту Васильевского острова, набережной Макарова, Болльшой Зелениной улице, Чкаловскому и Каменоостровскому проспектам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский метрополитен представил проект создания Единого диспетчерского центра, который откроют в новом здании на «Фрунзенской». Центр начнет работу через пять лет. За это время на «Фрунзенской» отремонтируют вестибюль, поставят четыре эскалатора, построят комплекс в пять этажей с двумя подземными ярусами.

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Вечером 26 августа петербуржцы стоят в семибалльных пробках
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