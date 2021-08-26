Девочка-подросток умерла в поезде Анапа — Екатеринбург

В следовавшем из Анапы в Екатеринбург поезде скончалась 13-летняя девочка. Причины смерти пока не установлены, признаков насильственной смерти не было.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК. Предварительно, смерть школьницы 2008 года рождения наступила утром 26 августа. Она ехала в поезде вместе со своими родителями.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители зашли на станции Каменск-Уральский. Признаков криминальной смерти у ребенка не обнаружили.

Проверку по факту произошедшего проводят следователи и представители Уральской транспортной прокуратуры. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число госпитализированных детей с поезда на Кубани увеличилось до 87.