Девочка-подросток умерла в поезде Анапа — Екатеринбург

Девочка-подросток умерла в поезде Анапа &#8212; Екатеринбург
Девочка умерла в поезде. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

В следовавшем из Анапы в Екатеринбург поезде скончалась 13-летняя девочка. Причины смерти пока не установлены, признаков насильственной смерти не было.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК. Предварительно, смерть школьницы 2008 года рождения наступила утром 26 августа. Она ехала в поезде вместе со своими родителями.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители зашли на станции Каменск-Уральский. Признаков криминальной смерти у ребенка не обнаружили.

Проверку по факту произошедшего проводят следователи и представители Уральской транспортной прокуратуры. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число госпитализированных детей с поезда на Кубани увеличилось до 87.

девочка поезд смерть урал


 

Новости партнеров
Саперы подтвердили, что в квартире с трупом на Витебском лежали две гранаты времен Великой Отечественной войны
Саперы подтвердили, что в квартире с трупом на Витебском лежали две гранаты времен Великой Отечественной войны
Лошади-беспризорники перекрыли шоссе в Ленинградской области
Лошади-беспризорники перекрыли шоссе в Ленинградской области
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Девочка-подросток умерла в поезде Анапа — Екатеринбург
Ученые: солнце усиливает сексуальное желание у людей
Скончался легендарный советский хоккеист Владимир Шадрин
Эндокринолог рассказала, как танцы и ходьба уберегают от остеопороза
Греф ожидает снижения цен на жилье в России
На Ропшинском шоссе девять спасателей тушат бесхозную постройку
Врач предостерег от курения и употребления алкоголя при COVID
Вирусолог опроверг слова Мясникова о том, что в России не будет ...