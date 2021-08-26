ФАС оштрафовала сервис Booking.com на 1,3 млрд рублей

ФАС пришла к выводу, что такая политика компании ограничивает конкуренцию на рынке и ущемляет интересы гостиничного бизнеса. Фото: официальный сайт Федеральной антимонопольной службы

ФАС пришла к выводу, что такая политика компании ограничивает конкуренцию на рынке и ущемляет интересы гостиничного бизнеса. Фото: официальный сайт Федеральной антимонопольной службы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назначила сервису бронирования гостиничных номеров Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Как сообщили в пресс-службе ФАС, еще в декабре прошлого года служба завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении компании. Поводом для возбуждения послужило обращение «Опоры России». Оказалось, что Booking.com навязывал отелям, гостиницам и хостелам условия договора необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров. Кроме того, сервис вынуждал давать согласие на определенные условия для закрытых групп пользователей.

Это привело к тому, что гостиницы не могли предлагать через другие каналы продаж более низкие цены, чем через Booking.com. ФАС пришла к выводу, что такая политика компании ограничивает конкуренцию на рынке и ущемляет интересы гостиничного бизнеса.

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