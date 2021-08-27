В пятницу Пулково работает без отмен и задержек

В пятницу Пулково работает без отмен и задержек
Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В пятницу, 27 августа в петербургском аэропорту нет отмененных или задержанных рейсов.

Из Пулково вылетят все назначенные на сегодняшний день воздушные судна.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на четверг, будут выполнены согласно расписанию. В данный момент нет информации о каких-либо задержках или отменах.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее в Пулково задержали внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывали ять самолетов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы, Симферополя, Калининграда и Иркутска. Задержали два рейса до Москвы. Горожане собирались улететь из Северной столицы в 05:00 и в 09:20. Однако сделать это согласно расписанию не получилось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске.

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