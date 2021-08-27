На распыливших газ в лицо женщине блогеров в Москве завели дело

В отношении блогеров, распыливших газ из перцового баллончика в лицо женщине в Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Измайловском парке. Пострадавшей 55 лет, она инвалид.

Ранее в социальных сетях появилось видео в места происшествия. Перед тем, как распылить газ злоумышленники попросили у пострадавшей зарядное устройство от телефона. После публикации ролика началась проверка, блогеров задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по предварительным данным, на врача-педиатра напал 33-летний посетитель. Между ними произошел конфликт, который стал поводом для нанесения травм и распыления перцового баллончика.