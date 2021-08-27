На распыливших газ в лицо женщине блогеров в Москве завели дело

На распыливших газ в лицо женщине блогеров в Москве завели дело
Граждан задержали. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В отношении блогеров, распыливших газ из перцового баллончика в лицо женщине в Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Измайловском парке. Пострадавшей 55 лет, она инвалид.

Ранее в социальных сетях появилось видео в места происшествия. Перед тем, как распылить газ злоумышленники попросили у пострадавшей зарядное устройство от телефона. После публикации ролика началась проверка, блогеров задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по предварительным данным, на врача-педиатра напал 33-летний посетитель. Между ними произошел конфликт, который стал поводом для нанесения травм и распыления перцового баллончика.

блогеры газ уголовное дело


 

Новости партнеров
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Пять распространенных привычек, которые сокращают жизнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В мире коронавирусом заразились более 214,5 млн человек
Россия возобновила авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей
В России зафиксирован максимум смертей от COVID за сутки
На распыливших газ в лицо женщине блогеров в Москве завели дело
Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному ковидом
Пожар в «трешке» на Дунайском тушили 17 спасателей
Под утро спасатели тушили пожар в бизнес-центре в Выборгском районе
В пятницу Пулково работает без отмен и задержек