В России зафиксирован максимум смертей от COVID за сутки

В России зафиксирован максимум смертей от COVID за сутки
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

По последним данным, в России от последствий коронавируса скончались еще 830 человек. Это максимальное значение с начала распространения COVID-19.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 14 августа — 819 человек. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, за весь период жертвами COVID-19 в стране стали 179 243 инфицированных пацинтов.

Самые высокие показатели зафиксированы в Москве (54), Петербурге (38) и Краснодарском крае (34). Побороть болезнь за сутки смогли 19 661 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с COVID забирают в больницы по 250 человек ежедневно.

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