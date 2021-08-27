В мире коронавирусом заразились более 214,5 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 684 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно в пятницу, 27 августа. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 214 525 276 человек, скончались от вируса 4 472 911 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 37 374 252 человека заразились, 633 479 умерли. На втором месте находится Индия: 32 558 530 инфицированных, 436 365 умерли. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 20 676 561 житель, умерли 577 656 человек.

Россия переместилась на четвертую строчку: в стране зафиксировано 6 728 699 инфицированных, скончались от COVID-19 176 127 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России от последствий коронавируса скончались еще 830 человек. Это максимальное значение с начала распространения COVID-19.