После ДТП в Пикалево госпитализировали 18-летнего водителя

В Бокситогорском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадал молодой водитель.

Авария случилась в пятницу, 27 августа, около 1:30 на Ленинградском шоссе в городе Пикалево. Дорогу не смогли поделить ВАЗ-2115 и самосвал.

Как сообщила пресс-служба МЧС, прибывшим спасателям пришлось вырезать пострадавшего с помощью спецсредств.

По информации источника 78.ru в экстренных службах, извлеченного молодого мужчину 2003 года рождения передали медикам. В результате происшествия было заблокировало движение в обе стороны.

Информация о состоянии пострадавшего не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием грузовика и микроавтобуса. Последнюю машину разорвало в клочья.