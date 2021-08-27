Власти Казахстана допускают версию поджога на складе с боеприпасами

Власти Казахстана допускают версию поджога на складе с боеприпасами
Возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Минобороны Казахстана допускает версию умышленного поджога в воинской части на юге страны.

«Это может быть нарушение требований безопасности, может быть самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия», — приводит слова министра обороны республики Нурлана Ермекбаева РИА «Новости».

Поиски людей после инцидента продолжаются.

Напомним, взрыв произошел из-за пожара в воинской части в казахстанском городе Тараз в четверг вечером. Возбуждено уголовное дело. В больницах находятся 28 пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что всех пострадавших госпитализировали в больницу в городе Тараза. Сведения о возможных погибших в результате взрывов не поступали. К месту происшествия направлены 15 машин скорой помощи.

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Власти Казахстана допускают версию поджога на складе с боеприпасами