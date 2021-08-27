В субботу «Ласточка» отправится в Выборг с «туристическим вагоном»

Экскурсию проведут для пассажиров «Ласточки», отправляющейся с Финляндского вокзала в Выборг в 9:30. Фото: ОЖД

Экскурсию проведут для пассажиров «Ласточки», отправляющейся с Финляндского вокзала в Выборг в 9:30. Фото: ОЖД

В субботу, 28 августа, «Ласточка» отправится в Выборг с «туристическим вагоном».

Так, пассажиры, которые с Финляндского вокзала отправятся в 9:30 в Выборг «Ласточкой» смогут не только насладиться скоростной поездкой, но и принять участие в увлекательной экскурсии.

Как сообщила пресс-служба РЖД, для участия помимо билета нужно заранее оформить экскурсионный тур стоимостью 99 рублей. Это можно сделать в кассах 4 и 5 на Финляндском вокзале или у контролера в поезде.

В конце экскурсии пассажиров ждет традиционная викторина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сдвоенные «Ласточки» пойдут между Петербургом и Москвой в сентябре.