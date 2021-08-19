Сдвоенные «Ласточки» пойдут между Петербургом и Москвой в сентябре

Сдвоенные &#171;Ласточки&#187; пойдут между Петербургом и Москвой в сентябре
Сдвоенные "Ласточки" начнут курсировать с сентября. Фото: ОЖД

Скоростные электропоезда «Ласточка» с увеличенным количеством вагонов появятся на маршруте между Петербургом и Москвой в сентябре.

Об этом 19 августа информирует пресс-служба РЖД. Сдвоенные составы «Ласточек» решили запустить между двумя столицами в связи с повышенным спросом на этот маршрут. Электрички с десятью вагонами будут ходить по пятницам и воскресеньям.

Из столицы в город на Неве увеличенные электропоезда будут курсировать с 3 по 24 сентября, а в обратном направлении — с 5 по 26 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собянин рассказал о строительстве новой железной дороги до Петербурга. Проект строительства ВСМ был согласован мэром 3 августа. Ожидается, что время в пути от Петербурга до Москвы по новой железной дороге составит около 2,5 часа.

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