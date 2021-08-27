В Колпино мужчина избил табуреткой своего отчима

В Колпино мужчина избил табуреткой своего отчима
Табурет изъят. Фото: pixabay

В Колпинском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства госпитализации мужчины с травмами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 26 августа в квартире дома на Вознесенском шоссе в Колпино.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в коммунальной квартире после совместного распития спиртных напитков произошёл конфликт, во время которого мужчина ударил табуреткой своего пасынка, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего увезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа, травмами груди и живота в тяжёлом состоянии.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во время ссоры, возникшей после совместного распития алкогольных напитков, мужчину ударили табуреткой по голове.

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