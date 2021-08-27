Петербуржец надругался над двумя детьми своей сожительницы

Петербуржец надругался над двумя детьми своей сожительницы
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Петербурга местный житель подозревается в надругательстве над двумя детьми. В полицию обратилась мать несовершеннолетних.

В четверг, 26 августа, в отдел полиции обратилась 33-летняя женщина, менеджер магазина «Вкус Вилл». Она рассказала, что 25 числа с 20:00 до 21:00 ее 43-летний сожитель, работающий электриком, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 7-летней дочери и 5-летнего сына.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, подозреваемого в преступлении задержали по месту жительства, в доме на Новолитовской улице.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать мальчика, изнасилованного отчимом, упала в обморок, посмотрев видеозаписи.

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