Пенсионерка из Сестрорецка перевела аферистам 7 миллионов

Пенсионерка из Сестрорецка перевела аферистам 7 миллионов
В полицию обратилась жительница Приморского шоссе. Фото: скрин Google.Maps

В Курортном районе Петербурга местная жительница перевела мошенникам 7 млн рублей.

В четверг, 26 августа, в отдел полиции обратилась 68-летняя фармацевт городской больницы, проживающая в Сестрорецке на Приморском шоссе. Она рассказала, что в период с 22 июня по 29 июля ей поступали звонки с различных номеров от «сотрудников безопасности Центробанка». Пенсионерке сообщали, что с ее счета пытаются похитить деньги, а чтобы их сохранить, нужно перевести на «резервные счета».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, доверчивая горожанка перевела на указанные неизвестным счета 7 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионер в Петербурге перевел мошеннику почти полмиллиона рублей.

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